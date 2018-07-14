LDU-Quito - Deportivo Cuenca düellosu

LDU-Quito ve Deportivo Cuenca, 15 Temmuz 2018 Pazar günü Ekvador Premier A 1.Aşama maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 23:00. LDU-Quito 46 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Deportivo Cuenca 19 puanda ve 10. sırada. Ev sahibi LDU-Quito, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Deportivo Cuenca, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 241 kodlu maçı oynayanlar; LDU-Quito galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Deportivo Cuenca galibiyet oranı 0.00.

LDU-Quito son hafta oynanan River Plate maçında 1-0 yenildi.

Deportivo Cuenca ise El Nacional karşılaşmasında 1-2 yenildi.

Kendi sahasında 8 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan LDU-Quito, 20 gol attı ve 7 gol yedi.

Deportivo Cuenca ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 1 beraberlik, 8 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Deportivo Cuenca, 7 gol atarken 23 gol yedi.