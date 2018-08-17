Le Havre - Clermont sahaya çıkıyor

Le Havre ve Clermont, 17 Ağustos 2018 Cuma günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Le Havre 5 puanla 9. sırada, Clermont 1 puanla 17. sırada bulunuyor. Le Havre, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Clermont son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 186. İddaa'da Le Havre kazanır 1.85, berabere biter 2.80, Clermont kazanır 3.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Le Havre önceki hafta Fc Tours mücadelesinde 2-0 kazandı.

Clermont, Paris FC karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Le Havre, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 1 gol yedi.

Clermont ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Clermont, 2 gol atarken 4 gol yedi.

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