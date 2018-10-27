Le Havre - Lens sahaya çıkıyor

Fransa Ligue 2 maçında Le Havre ile Lens, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. 16 puanlı Le Havre 9. sırada bulunuyor, Lens 26 puana sahip ve 2. sırada. Le Havre, son 5 maçında 5 galibiyet, 0 beraberlik form durumunda. Lens, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 283 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Le Havre kazanırsa 2.30, beraberlik çıkarsa 2.70, Lens sahadan galip ayrılırsa 2.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.40, 2.5 gol üstünün oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Le Havre son haftadaki Fc Tours müsabasında 2-0 kazandı.

Lens ise Auxerre maçında 2-1 kazandı.

Le Havre, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Le Havre, kendi sahasında 7 gol attı, 6 gol yedi.

Lens ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Lens, 9 gol atarken 4 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ