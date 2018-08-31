Le Havre - Orleans maçı ne zaman?

Le Havre ve Orleans, 31 Ağustos 2018 Cuma günü Fransa Ligue 2 maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:00. Maç öncesi Le Havre 6 puanla 13. sırada, Orleans 4 puanla 18. sırada bulunuyor. Ev sahibi Le Havre, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Orleans, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 233. İddaa'da Le Havre kazanır 1.55, berabere biter 3.30, Orleans kazanır 4.00 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.50, 2.5 gol üstünün oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Le Havre önceki hafta Gazelec Ajaccio mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Orleans, Quevilly karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Le Havre, 1 gol attı ve 1 gol yedi.

Orleans, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Orleans, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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