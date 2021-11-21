AA

İhracat ve üretim odaklı çalışan deri konfeksiyon sektörünün küresel buluşması olarak nitelendirilen fuar, 2 Aralık'ta kapılarını açmaya hazırlanıyor.

TDKD Başkanvekili Serdar Yavuz, yaptığı açıklamada, fuara 61 üretici firmanın katılacağını, 15 ülkeden yaklaşık 1200 ziyaretçi beklediklerini bildirdi.

Sektörün Rusya başta olmak üzere 50'ye yakın ülkeye ihracat gerçekleştirdiğini belirten Yavuz, şunları kaydetti:

"Coğrafyayı genişletiyoruz. Bulunduğumuz her ülkede ortalama yüzde 5'lik pazar payımız mevcut. Bu rakamı yüzde 10'a çekme hedefimiz var. Burada fuarların etkisi oldukça fazla. Mevcut ihracat pazarlarımızdaki varlığımızı pekiştirmek ve pazar paylarımızı yukarı çekmek istiyoruz. Dört gün sürecek fuarın sektörün toplam ihracatına en az 65 milyon dolar katkı sağlayacağını düşünüyoruz."

SEKTÖR BU YILI 2015 MİLYON DOLARLIK İHRACATLA KAPATMAYI HEDEFLİYOR

Yavuz, sektör olarak geçen yıl 180 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, bu yılı da en az 215 milyon dolarlık bir dış satım rakamıyla kapatmayı hedeflediklerini bildirdi.

Yavuz, 2022'den umutlarının daha fazla olduğunu belirterek, "Çin'e yönelmiş pazarları tekrar canlandırıyoruz. Dağıstan, Moskova, Kazakistan gibi Çin'e çok yakın ve zayıf olduğumuz bölgeleri bile tekrar canlandırmayı başardık. Bu fuarlar sayesinde düşüşe geçmiş pazarlarımızı tekrar ülkemize çekeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sektörün, çekirdekten yetişme insan kaynağı konusunda sıkıntı yaşadığına dikkati çeken Yavuz, yeni jenerasyonun masa başı işleri tercih ettiğini kaydetti.

Kadınları da iş hayatına çekebilmek amacıyla İstanbul'da Zeytinburnu Belediyesi ile üç haftalık bir kurs düzenleyeceklerini belirten Yavuz, projeyle 20 bin kişinin istihdam edildiği sektör için yüzde 20 ek iş gücü oluşturulabileceğini bildirdi.