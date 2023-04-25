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LeBron James'in rekor kırdığı maçta Lakers, seride 3-1 öne geçti

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) play-off ilk turunda Los Angeles Lakers, Memphis Grizzlies'ı uzatma sonunda 117-111 yenerek seride rakibi karşısında 3-1 üstünlük sağladı

LeBron James'in rekor kırdığı maçta Lakers, seride 3-1 öne geçti
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NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. Batı ekiplerinin play-off ilk tur dördüncü maçında, normal sezonu 7. sırada tamamlayan Lakers, konferans ikincisi Grizzlies'ı konuk etti.

Normal süresi 104-104 eşitlikle sona eren karşılaşmanın uzatmalarında daha iyi savunma yapan Lakers, rakibini 6 sayı farkla yenerek seride 3-1 öne geçti ve üst tur için önemli avantaj yakaladı.

Lakers'ta mücadelenin bitimine 0,8 saniye kala maçı uzatmaya götüren sayıyı kaydeden all-star LeBron James 22 sayı, 20 ribaunt ve 7 asist, Austin Reaves 23 sayı ile 6 asist, D'Angelo Russell 17 sayı, Jarred Vanderbilt 15 sayı, 6 ribaunt, 3 blok; Anthony Davis 12 sayı, 11 ribaunt ve 4 blok, Dennis Schroder 12 sayıyla galibiyette pay sahibi oldu.

Kişisel kariyerinde play-off ribaunt rekorunu bu maçta kıran 38 yaşındaki James, normal sezon ve play-off'larda bir maçta 20'şer sayı ve ribaunt barajına ulaşan en yaşlı oyuncu unvanını elde etti.

Grizzlies'ta Desmond Bane 36 sayı, 7 ribauntla oynarken, Ja Morant 19 sayı, 7 asist; Jaren Jackson 14'er sayı ve ribaunt, 5 blok, Xavier Tillman 12 sayı, 8 ribaunt, 6 asist, Dillon Brooks da 11 sayılık performans gösterdi.

İki takım arasındaki 5. maç, 27 Nisan Perşembe günü Grizzlies'ın sahasında oynanacak.

JİMMY BUTLER'IN 56 SAYISIYLA KAZANAN HEAT, SERİDE AVANTAJI YAKALADI

Doğu ekiplerinin play-off ilk tur dördüncü karşılaşmasında, normal sezonu 8. sırada tamamlayan Miami Heat, konferans lideri Milwaukee Bucks'ı konuk etti.

Ev sahibi ekip, 14 sayı farkla geriye düştüğü son periyotta önemli bir geri dönüşe imza atarak rakibini 119-114 mağlup etti ve seride 3-1 öne geçti.

İkinci tur adına büyük avantaj yakalayan Heat'te Jimmy Butler, 56 sayı ve 9 ribauntluk performansıyla kariyer sayı rekorunun yanı sıra NBA play-off tarihindeki en skorer dördüncü oyuncu konumuna geldi. Bam Adebayo 15 sayı ile 8 ribaunt, Caleb Martin 12 sayı ve 9 ribaunt, Gabe Vincent ise 10 sayı, 8 asist üretti.

Bucks'ta sakatlıktan dönen all-star Giannis Antetokounmpo 26 sayı, 13 asist ve 10 ribauntla "triple-double" yaparken, Brook Lopez 36 sayı ve 11 ribauntla takımın en skoreri oldu. Khris Middleton 14 sayı, 8 asist ve 6 ribaunt, Jrue Holiday ise 14 sayı, 7 ribauntla oynadı.

Serinin 5. maçı, 27 Nisan günü Bucks'ın evinde yapılacak.

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