Lebron James’in 46 sayısı galibiyete yetmedi!

JOKIC TRIPLE-DOUBLE YAPTI, DENVER SON SANİYELERDE KAZANDI

Denver Nuggets, son saniyeleri büyük heyecana sahne olan maçta New Orleans Pelicans’ı deplasmanda 99-98 yendi. Denver’da 25 sayı, 11 asist ve 10 ribaund ile triple-double yapan Nikola Jokic, takımına galibiyeti getirdi. Denver'da ayrıca Jamal Murray 25 sayıyla, Bruce Brown ve Aaron Gordon da 11’er sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. New Orleans’da CJ McCollum’un 20 sayı, 4 ribaund ve 4 asisti, Jose Alvarado’nun da 17 sayı, 3 asisti mağlubiyeti engelleyemedi. 34. galibiyetini elde eden Denver, konferans liderliğini sürdürürken, New Orleans ise bu sezon 22. kaybetti.

CLEVELAND, NEW YORK'A MAĞLUP OLDU

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, konuk olduğu New York Knicks’e 105-103 kaybetti. Knicks’te 36 sayı, 13 ribaund ve 4 asistle oynayan Julius Randle, karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Randle’a 16 sayıyla R.J Barrett, 14 sayıyla da Jalen Brunson eşlik etti. Cleveland’da Jarrett Allen’ın 24 sayı, 12 ribaund, Donovan Mitchell’in ise 24 sayı, 8 ribaund ve 8 asistlik performansları galibiyet için yeterli olmadı. Karşılaşmada 2 dakika 49 saniye süre alan Cedi Osman, skor katkıda bulunamadı.

NBA’de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 116 - Chicago Bulls: 110

Miami Heat: 98 - Boston Celtics: 95

New York Knicks: 105 - Cleveland Cavaliers: 103

New Orleans Pelicans: 98 - Denver Nuggets: 99

Dallas Mavericks: 126 - Washington Wizards: 127

Phoenix Suns: 128 - Charlotte Hornets: 97

Los Angeles Lakers: 115 - Los Angeles Clippers: 133