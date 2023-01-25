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Lebron James’in 46 sayısı galibiyete yetmedi!

NBA’de Los Angeles Clippers deplasmanda karşılaştığı Los Angeles Lakers'ı 133-115 mağlup etti. Lakers'ta LeBron James 46 sayı, 8 ribaund ve 7 asistle mücadele etti

Lebron James’in 46 sayısı galibiyete yetmedi!
İHA

NBA’de normal sezona 7 karşılaşma ile devam edildi. Los Angeles takımlarının karşılaşmasında Clippers konuk olduğu Lakers’ı 133-115'lik skorla mağlup etti. Clippers’ta Paul George 27 sayı, 9 ribaund ve 4 asist, Kahwi Leonard ise 24 sayı, 9 ribaund ve 3 asistle galibiyete katkıda bulundu. Lakers’ta 46 sayı, 8 ribaund ve 7 asistle gecenin en skorer ismi olan LeBron James, mağlubiyete engel olamadı. James bu performansıyla, NBA’de yer alan 30 takıma da 40 ve üzeri sayı atma başarısı gösterdi. Bu sonucun ardından Clippers 26. galibiyetine ulaşırken, Lakers ise 26. yenilgisini aldı.

JOKIC TRIPLE-DOUBLE YAPTI, DENVER SON SANİYELERDE KAZANDI

Denver Nuggets, son saniyeleri büyük heyecana sahne olan maçta New Orleans Pelicans’ı deplasmanda 99-98 yendi. Denver’da 25 sayı, 11 asist ve 10 ribaund ile triple-double yapan Nikola Jokic, takımına galibiyeti getirdi. Denver'da ayrıca Jamal Murray 25 sayıyla, Bruce Brown ve Aaron Gordon da 11’er sayıyla galibiyette pay sahibi oldu. New Orleans’da CJ McCollum’un 20 sayı, 4 ribaund ve 4 asisti, Jose Alvarado’nun da 17 sayı, 3 asisti mağlubiyeti engelleyemedi. 34. galibiyetini elde eden Denver, konferans liderliğini sürdürürken, New Orleans ise bu sezon 22. kaybetti.

CLEVELAND, NEW YORK'A MAĞLUP OLDU

Milli basketbolcu Cedi Osman’ın formasını giydiği Cleveland Cavaliers, konuk olduğu New York Knicks’e 105-103 kaybetti. Knicks’te 36 sayı, 13 ribaund ve 4 asistle oynayan Julius Randle, karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Randle’a 16 sayıyla R.J Barrett, 14 sayıyla da Jalen Brunson eşlik etti. Cleveland’da Jarrett Allen’ın 24 sayı, 12 ribaund, Donovan Mitchell’in ise 24 sayı, 8 ribaund ve 8 asistlik performansları galibiyet için yeterli olmadı. Karşılaşmada 2 dakika 49 saniye süre alan Cedi Osman, skor katkıda bulunamadı.

NBA’de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Indiana Pacers: 116 - Chicago Bulls: 110
Miami Heat: 98 - Boston Celtics: 95
New York Knicks: 105 - Cleveland Cavaliers: 103
New Orleans Pelicans: 98 - Denver Nuggets: 99
Dallas Mavericks: 126 - Washington Wizards: 127
Phoenix Suns: 128 - Charlotte Hornets: 97
Los Angeles Lakers: 115 - Los Angeles Clippers: 133

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