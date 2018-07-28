Lech Poznan - Cracovia Krakow maçı istatistikleri

Polonya Ekstraklasa heyecanı devam ediyor. Lech Poznan, 29 Temmuz 2018 Pazar günü Cracovia Krakow takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. Ev sahibi Lech Poznan, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Cracovia Krakow, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 524 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lech Poznan kazanırsa 1.50, beraberlik çıkarsa 3.30, Cracovia Krakow sahadan galip ayrılırsa 4.30 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Lech Poznan son haftadaki Gornik Zabrze müsabasında 3-1 kazandı.

Cracovia Krakow ise Zaglebie Lubin karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Cracovia Krakow, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Cracovia Krakow, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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