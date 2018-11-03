Lech Poznan - Lechia Gdansk maç önü

Polonya Ekstraklasa maçında Lech Poznan ile Lechia Gdansk, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 20:00. 20 puanlı Lech Poznan 6. sırada bulunuyor, Lechia Gdansk 25 puana sahip ve 1. sırada. Lech Poznan son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Lechia Gdansk, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 563 kodlu maçı oynayanlar; Lech Poznan galibiyet oranı 1.95, beraberlik oranı 3.00, Lechia Gdansk galibiyet oranı 2.70. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Lech Poznan önceki hafta Gornik Zabrze mücadelesinde 3-1 kazandı.

Lechia Gdansk ise Arka Gdynia karşılaşmasında 4-2 kazandı.

Lech Poznan, evinde 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 13 gol atıp 8 gol yedi.

Lechia Gdansk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Lechia Gdansk, deplasmanda 9 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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