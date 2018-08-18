Lech Poznan - Wisla Krakow sahaya çıkıyor

Lech Poznan ve Wisla Krakow, 19 Ağustos 2018 Pazar günü Polonya Ekstraklasa maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. 12 puanlı Lech Poznan 1. sırada bulunuyor, Wisla Krakow 5 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Lech Poznan, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Wisla Krakow, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 593. İddaa'da Lech Poznan kazanır 1.50, berabere biter 3.30, Wisla Krakow kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Lech Poznan son haftadaki Gornik Zabrze müsabasında 3-1 kazandı.

Wisla Krakow ise Sandecja Nowy Sacz maçında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Lech Poznan, 6 gol attı ve 0 gol yedi.

Wisla Krakow, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Wisla Krakow, deplasmanda 0 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ