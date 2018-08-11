Lech Poznan - Zaglebie Sosnowiec rakamlar

Lech Poznan ve Zaglebie Sosnowiec, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Polonya Ekstraklasa maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Lech Poznan 9 puanla 2. sırada, Zaglebie Sosnowiec 3 puanla 11. sırada bulunuyor. Lech Poznan, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Zaglebie Sosnowiec son 5 mücadelede 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 716 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Lech Poznan kazanırsa 1.35, beraberlik çıkarsa 3.60, Zaglebie Sosnowiec sahadan galip ayrılırsa 5.50 oranını elde edecekler. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Lech Poznan son haftadaki Zaglebie Sosnowiec müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Zaglebie Sosnowiec ise Lech Poznan karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Lech Poznan, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 0 gol yedi.

Zaglebie Sosnowiec ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Zaglebie Sosnowiec, 1 gol atarken 2 gol yedi.

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