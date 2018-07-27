Lechia Gdansk - Slask Wroclaw maçı öncesi rakamlar

Polonya Ekstraklasa heyecanı devam ediyor. Lechia Gdansk, 27 Temmuz 2018 Cuma günü Slask Wroclaw takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. Lechia Gdansk 3 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Slask Wroclaw 3 puanda ve 1. sırada. Lechia Gdansk, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Slask Wroclaw son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 205 kodlu maçı oynayanlar; Lechia Gdansk galibiyet oranı 1.80, beraberlik oranı 3.10, Slask Wroclaw galibiyet oranı 3.10. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.

Lechia Gdansk önceki hafta Arka Gdynia mücadelesinde 4-2 kazandı.

Slask Wroclaw ise Korona Kielce karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

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