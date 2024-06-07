LED ekran kazasına soruşturma! 13 şüphelinin ifadesi alındı
İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nde 3 kişinin yaralanmasına neden olan LED ekran kazasında soruşturma başlatıldı. Buna göre 3 dijital ekran teknisyeni ile 10 kongre teknisyeninin "taksirle yaralama" suçundan şüpheli olarak ifadesi alındı
Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir mezuniyet töreni sırasında 3 kişinin yaralanmasına neden olan dijital panonun devrilmesine ilişkin 13 şüphelinin ifadesi alındı.
AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nedeni henüz belirlenemeyen olayla ilgili çalışma başlattı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında ekipler, 3 dijital ekran teknisyeni ile 10 kongre teknisyeninin "taksirle yaralama" suçundan şüpheli olarak ifadesini aldı.
Şüpheliler, ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.
Bu arada, okul yönetiminden 4 kişinin de tanık olarak ifade verdiği öğrenildi.