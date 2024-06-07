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        Haberler Gündem LED ekran kazasına soruşturma! - Son dakika haberi

        LED ekran kazasına soruşturma! 13 şüphelinin ifadesi alındı

        İstanbul'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nde 3 kişinin yaralanmasına neden olan LED ekran kazasında soruşturma başlatıldı. Buna göre 3 dijital ekran teknisyeni ile 10 kongre teknisyeninin "taksirle yaralama" suçundan şüpheli olarak ifadesi alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2024 - 10:44 Güncelleme: 07.06.2024 - 10:44
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        Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda bir mezuniyet töreni sırasında 3 kişinin yaralanmasına neden olan dijital panonun devrilmesine ilişkin 13 şüphelinin ifadesi alındı.

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        AA'da yer alan habere göre İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, nedeni henüz belirlenemeyen olayla ilgili çalışma başlattı.

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        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında ekipler, 3 dijital ekran teknisyeni ile 10 kongre teknisyeninin "taksirle yaralama" suçundan şüpheli olarak ifadesini aldı.

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        Şüpheliler, ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı.

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        Bu arada, okul yönetiminden 4 kişinin de tanık olarak ifade verdiği öğrenildi.

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