Leeds United - Bolton Wanderers sahaya çıkıyor

İngiltere Lig Kupası 1.Tur maçında Leeds United ile Bolton Wanderers, 14 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:45. Ev sahibi Leeds United, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Bolton Wanderers, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 448 kodlu maçı oynayanlar; Leeds United galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.30, Bolton Wanderers galibiyet oranı 4.00. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Leeds United son haftadaki Queens P.R. müsabasında 2-0 kazandı.

Bolton Wanderers, Nottingham Forest karşılaşmaında 3-2 kazandı.

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