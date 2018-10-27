Leeds United - Nottingham Forest rakamlar

İngiltere Championship maçında Leeds United ile Nottingham Forest, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 19:30. Leeds United 26 puana sahip olarak 1. sırada yer alırken Nottingham Forest 22 puanda ve 8. sırada. Leeds United, son 4 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Nottingham Forest, son 6 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 367 kodlu maçı oynayanlar; Leeds United galibiyet oranı 1.55, beraberlik oranı 3.50, Nottingham Forest galibiyet oranı 3.75. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.80.

Leeds United önceki hafta Queens P.R. mücadelesinde 2-0 kazandı.

Nottingham Forest, Bolton Wanderers karşılaşmaında 3-2 yenildi.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Leeds United, 12 gol attı ve 4 gol yedi.

Nottingham Forest ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 2 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Nottingham Forest, 11 gol atarken 7 gol yedi.

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