Leeds United - Rotherham United maçı ne zaman?

İngiltere Championship heyecanı devam ediyor. Leeds United, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Rotherham United takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 17:00. Maç öncesi Leeds United 6 puanla 2. sırada, Rotherham United 3 puanla 13. sırada bulunuyor. Ev sahibi Leeds United, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Rotherham United, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 292. İddaa'da Leeds United kazanır 1.30, berabere biter 3.75, Rotherham United kazanır 6.25 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.45, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.80.

Leeds United önceki hafta Rotherham United mücadelesinde 3-0 kazandı.

Rotherham United ise Leeds United karşılaşmasında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet alan Leeds United, 3 gol attı ve 1 gol yedi.

Rotherham United ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Rotherham United, 1 gol atarken 5 gol yedi.

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