Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, havadan görüntülendi

AA

Türkiye tarafından KKTC’de yaptırılan ve İnşasına ağustosta başlanan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, 24'ü yoğun bakım odası olmak üzere toplam 100 yatak kapasitesine sahip. Tam donanımlı 6 ameliyathane bulunacak hastanede, anjiyo ve endoskopi de yapılabilecek. Hastanede bir laboratuvar, MR, ultrason, tomografi ve röntgen ünitelerinin bulunduğu görüntüleme merkezi de mevcut.