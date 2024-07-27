Lefkoşe Büyükelçisi Feyzioğlu, Prag Büyükelçiliği'ne atandı
Dışişleri Bakanlığı, Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Egemen Bağış yerine Prag Büyükelçisi olarak atandığını duyurdu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı isimlere yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.
Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.
Daha önce Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı yapan Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ekim 2022'de KKTC Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atanmıştı.
Yaklaşık 2 yıl Türkiye'yi KKTC'de temsil eden Feyzioğlu, Kıbrıs Barış Harekatı için Lefkoşa'daki törenlere katılmak için ülkeye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i karşılamadığı için Özel tarafından eleştirilmişti.