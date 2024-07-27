Lefkoşe Büyükelçisi Feyzioğlu, Prag Büyükelçiliği'ne atandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı isimlere yeni büyükelçilik görevlerini tebliğ etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.

Buna göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim'in Lefkoşa Büyükelçisi; Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun Prag Büyükelçisi olarak görevlendirilmesine karar verildi.

Daha önce Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı yapan Feyzioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ekim 2022'de KKTC Lefkoşa Büyükelçiliği'ne atanmıştı.