Leganes - Atletico Madrid sahaya çıkıyor

Leganes ve Atletico Madrid, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 15:00. 8 puanlı Leganes 18. sırada bulunuyor, Atletico Madrid 19 puana sahip ve 4. sırada. Leganes, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 yenilgilik form durumunda. Atletico Madrid, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlikle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 106 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Leganes kazanırsa 5.00, beraberlik çıkarsa 3.00, Atletico Madrid sahadan galip ayrılırsa 1.50 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.35, 2.5 gol üstünün oranı 2.15. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.95, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.35.

Leganes önceki hafta Barcelona mücadelesinde 0-3 yenildi.

Atletico Madrid ise Real Madrid karşılaşmasında 0-0 berabere kaldı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Leganes, 5 gol attı ve 4 gol yedi.

Atletico Madrid, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Atletico Madrid, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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