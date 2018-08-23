Leganes - Real Sociedad maçı öncesi rakamlar

Leganes ve Real Sociedad, 24 Ağustos 2018 Cuma günü İspanya Primera Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 23:15. Ev sahibi Leganes, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi aldı. Real Sociedad son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 104 kodlu maçı oynayanlar; Leganes galibiyet oranı 2.60, beraberlik oranı 2.90, Real Sociedad galibiyet oranı 2.10. Alt oranı 1.45, üst oranı 1.95. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Leganes son haftadaki Athletic Bilbao müsabasında 2-0 yenildi.

Real Sociedad ise Espanyol maçında 2-1 yenildi.

Real Sociedad ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Real Sociedad, 2 gol atarken 1 gol yedi.

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