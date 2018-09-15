Leganes - Villarreal maçı öncesi rakamlar

İspanya Primera Lig maçında Leganes ile Villarreal, 16 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 13:00. 1 puanlı Leganes 20. sırada bulunuyor, Villarreal 1 puana sahip ve 19. sırada. Leganes, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Villarreal, son 5 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 127. İddaa'da Leganes kazanır 2.60, berabere biter 2.90, Villarreal kazanır 2.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.60.

Leganes son haftadaki Villarreal müsabasında 1-0 kazandı.

Villarreal ise Leganes karşılaşmasında 1-0 yenildi.

Leganes, evinde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 2 gol yedi.

Villarreal, dış sahada 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Villarreal 0 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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