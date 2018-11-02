Legia Warszawa - Gornik Zabrze düellosu

Polonya Ekstraklasa maçında Legia Warszawa ile Gornik Zabrze, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:30. Legia Warszawa 23 puana sahip olarak 3. sırada yer alırken Gornik Zabrze 12 puanda ve 14. sırada. Ev sahibi Legia Warszawa, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Gornik Zabrze, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 407 kodlu maçı oynayanlar; Legia Warszawa galibiyet oranı 1.30, beraberlik oranı 3.75, Gornik Zabrze galibiyet oranı 6.25. Alt 1.80, üst 1.55 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Legia Warszawa önceki hafta Lech Poznan mücadelesinde 0-2 kazandı.

Gornik Zabrze ise Wisla Krakow karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Legia Warszawa, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Legia Warszawa, kendi sahasında 9 gol attı, 12 gol yedi.

Gornik Zabrze, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Gornik Zabrze, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 9 kez topu kendi kalesinde gördü.

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