Legia Warszawa - Lech Poznan maçı ne zaman?

Legia Warszawa ve Lech Poznan, 16 Eylül 2018 Pazar günü Polonya Ekstraklasa maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 19:00. Maç öncesi Legia Warszawa 11 puanla 8. sırada, Lech Poznan 13 puanla 5. sırada bulunuyor. Legia Warszawa son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Lech Poznan, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 722 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Legia Warszawa kazanırsa 1.95, beraberlik çıkarsa 3.00, Lech Poznan sahadan galip ayrılırsa 2.80 oranını elde edecekler. Alt 1.55, üst 1.80 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Legia Warszawa son hafta oynanan Pogon Szczecin maçında 3-0 kazandı.

Lech Poznan ise Gornik Zabrze maçında 3-1 kazandı.

Legia Warszawa, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 1 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Legia Warszawa, kendi sahasında 4 gol attı, 8 gol yedi.

Lech Poznan, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Lech Poznan, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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