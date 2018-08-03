Legia Warszawa - Lechia Gdansk maç önü

Polonya Ekstraklasa heyecanı devam ediyor. Legia Warszawa, 04 Ağustos 2018 Cumartesi günü Lechia Gdansk takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 21:30. Legia Warszawa 3 puana sahip olarak 9. sırada yer alırken Lechia Gdansk 4 puanda ve 5. sırada. Legia Warszawa son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Lechia Gdansk, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 400. İddaa'da Legia Warszawa kazanır 1.50, berabere biter 3.30, Lechia Gdansk kazanır 4.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.65, 2.5 gol üstünün oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.60, karşılıklı gol yok 1.60 oranını kazandıracak.

Legia Warszawa son haftadaki Pogon Szczecin müsabasında 3-0 kazandı.

Lechia Gdansk ise Arka Gdynia maçında 4-2 kazandı.

Legia Warszawa, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Legia Warszawa, kendi sahasında 1 gol attı, 3 gol yedi.

Lechia Gdansk, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Lechia Gdansk, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 0 kez topu kendi kalesinde gördü.

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