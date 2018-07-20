Legia Warszawa - Zaglebie Lubin karşılaşma önü

Legia Warszawa ve Zaglebie Lubin, 21 Temmuz 2018 Cumartesi günü Polonya Ekstraklasa maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:30. Ev sahibi Legia Warszawa, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Zaglebie Lubin, son 5 maçında 2 galibiyet, 0 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 298 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Legia Warszawa kazanırsa 1.45, beraberlik çıkarsa 3.40, Zaglebie Lubin sahadan galip ayrılırsa 4.60 oranını elde edecekler. Alt 1.70, üst 1.65 veriyor. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Legia Warszawa önceki hafta Lech Poznan mücadelesinde 0-2 kazandı.

Zaglebie Lubin, Korona Kielce karşılaşmaında 0-2 kazandı.

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