Legoland'ten The Crown'a: Kate Middleton'ı canlandıran bilinmeyen oyuncu Meg Bellamy

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KATE ROLÜNE NASIL SEÇİLDİ? İngiliz aktris, İngiliz kraliyet ailesinin resmi ikametgahının da bulunduğu Windsor'daki Legoland eğlence parkında çalışıyordu. Twitter'da yüzyılın en çok izlenen dizilerinden biri olan The Crown'un son sezonu için bir oyuncu seçimi çağrısına rastladı. The Telegraph'a göre Bellamy, rol için Twitter'da açık bir çağrı olduğunu gördü ve okuldan ayrıldıktan sadece birkaç hafta sonra rolü kazandı.

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HAYATLARINDAKİ PARALLELİKLER Aralarındaki yirmi yıla rağmen Bellamy ve Middleton arasında kahverengi saçlarının ötesinde birçok paralellik var -hatta, Bellamy'nin rolü almasında Middleton ile olan fiziksel benzerliği de etkili oldu- . Her ikisi de İngiltere'nin aynı ilçesinde büyüdüler ve iyi bir sporculardı. Ayrıca her ikisi de öğrenci tiyatrosuyla uğraştılar.

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ROLE SEÇİLME SÜRECİ Bellamy, uzun seçme süreci hakkında ''Seçmelerin ilk turunda kendiniz hakkında bir şeyler söylemeniz ve boyunuzu söylemeniz gerekiyordu. Onlara Legoland'da kırmızı bir tuğla olduğumu söyledim; bu benim eğlenceli gerçeğimdi.'' sözlerini söyledi. Fotoğraf kaynakları: Instagram Kaynak: Radio Times, Glamour Magazine.

Haberi Hazırlayan: Ece Çınar

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