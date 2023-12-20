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        Haberler Televizyon Legoland'ten The Crown'a: Kate Middleton'u canlandıran bilinmeyen oyuncu Meg Bellamy

        Legoland'ten The Crown'a: Kate Middleton'u canlandıran bilinmeyen oyuncu Meg Bellamy

        İngiliz kraliyet ailesini konu alan The Crown dizisinin yeni sezonunda daha önce hiç görülmeyen bir yüz rol alıyor. Meg Bellamy, geleceğin kraliçesini oynamak üzere seçildiğinde Legoland'de çalışıyordu. Peki hayatı bir anda nasıl bu kadar değişebildi? İşte sizin için bu genç oyuncunun role nasıl seçildiği, daha önce nerelerde rol aldığı gibi detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.12.2023 - 16:37 Güncelleme: 20.12.2023 - 16:37
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        Netflix'in The Crown dizisinin son sezonunun 14 Aralık'ta çıkmasıyla birlikte izleyiciler kendilerini İngiliz kraliyet ailesinin dramına kaptırabilecekler. Dizi bu sezonunda, Prenses Diana'nın ölümü ve ardından Prens William'ın genç bir erkekten yetişkin bir adama dönüşmesini içeriyor. Bu süreçte ise William’a yardımcı olan eşi Kate Middleton’dır. Peki, Kate Middleton’ı canlandıran oyuncu gerçekte kimdir? İşte, Kate Middleton’ı canlandıran Meg Bellamy’e dair bilgiler…

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        MEG BELLAMY KİMDİR?

        21 yaşındaki İngiliz oyuncu Meg Bellamy, canlandırdığı karakter olan Kate'in çocukluğunu geçirdiği yere çok yakın olan Wokingham, Berkshire'da doğup büyüdü. St. Crispin's okulunda tiyatro okuyordu. Çok küçük yaşlardan beri performans sergilemekle ilgilenen Bellamy, okulda Roald Dahl'ın romanından uyarlanan Matilda oyununda ''Kötü müdür Bayan Trunchbull''ı canlandırdı.

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        DAHA ÖNCE NERELERDE ROL ALDI?

        The Crown'da Kate Middleton'ı canlandırmak Bellamy'nin sinemadaki ilk büyük başarısıdır. Daha önce sadece 2021 yapımı The Prince of Savile Row adlı kısa filmde rol almıştı.

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        KATE ROLÜNE NASIL SEÇİLDİ?

        İngiliz aktris, İngiliz kraliyet ailesinin resmi ikametgahının da bulunduğu Windsor'daki Legoland eğlence parkında çalışıyordu. Twitter'da yüzyılın en çok izlenen dizilerinden biri olan The Crown'un son sezonu için bir oyuncu seçimi çağrısına rastladı. The Telegraph'a göre Bellamy, rol için Twitter'da açık bir çağrı olduğunu gördü ve okuldan ayrıldıktan sadece birkaç hafta sonra rolü kazandı.

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        HAYATLARINDAKİ PARALLELİKLER

        Aralarındaki yirmi yıla rağmen Bellamy ve Middleton arasında kahverengi saçlarının ötesinde birçok paralellik var -hatta, Bellamy'nin rolü almasında Middleton ile olan fiziksel benzerliği de etkili oldu- . Her ikisi de İngiltere'nin aynı ilçesinde büyüdüler ve iyi bir sporculardı. Ayrıca her ikisi de öğrenci tiyatrosuyla uğraştılar.

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        ROLE SEÇİLME SÜRECİ

        Bellamy, uzun seçme süreci hakkında ''Seçmelerin ilk turunda kendiniz hakkında bir şeyler söylemeniz ve boyunuzu söylemeniz gerekiyordu. Onlara Legoland'da kırmızı bir tuğla olduğumu söyledim; bu benim eğlenceli gerçeğimdi.'' sözlerini söyledi.

        Fotoğraf kaynakları: Instagram

        Kaynak: Radio Times, Glamour Magazine.

        Haberi Hazırlayan: Ece Çınar
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