Legoland'ten The Crown'a: Kate Middleton'u canlandıran bilinmeyen oyuncu Meg Bellamy

Netflix'in The Crown dizisinin son sezonunun 14 Aralık'ta çıkmasıyla birlikte izleyiciler kendilerini İngiliz kraliyet ailesinin dramına kaptırabilecekler. Dizi bu sezonunda, Prenses Diana'nın ölümü ve ardından Prens William'ın genç bir erkekten yetişkin bir adama dönüşmesini içeriyor. Bu süreçte ise William’a yardımcı olan eşi Kate Middleton’dır. Peki, Kate Middleton’ı canlandıran oyuncu gerçekte kimdir? İşte, Kate Middleton’ı canlandıran Meg Bellamy’e dair bilgiler…

DAHA ÖNCE NERELERDE ROL ALDI?

The Crown'da Kate Middleton'ı canlandırmak Bellamy'nin sinemadaki ilk büyük başarısıdır. Daha önce sadece 2021 yapımı The Prince of Savile Row adlı kısa filmde rol almıştı.