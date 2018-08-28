Leicester City - Fleetwood maçı rakamları

İngiltere Lig Kupası 2.Tur maçında Leicester City ile Fleetwood, 28 Ağustos 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 21:45. Leicester City, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Fleetwood, geride kalan 5 maçta 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 531 kodlu maçı oynayanlar; Leicester City galibiyet oranı 1.15, beraberlik oranı 4.75, Fleetwood galibiyet oranı 9.00. Alt oranı 1.95, üst oranı 1.45. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

Leicester City önceki hafta Fleetwood mücadelesinde 2-0 kazandı.

Fleetwood ise Leicester City karşılaşmasında 2-0 yenildi.

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