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Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, defans oyuncularının uyumundan memnun

İngiltere Premier Lig takımlarından Leicester City forması giyen milli oyuncu Çağlar Söyüncü, savunma hattındaki partnerleri Jonny Evans ve Wesley Fofana ile beraber oynamaktan keyif aldığını söyledi

Leicester City forması giyen Çağlar Söyüncü, defans oyuncularının uyumundan memnun
AA

Kulüp televizyonuna konuşan 24 yaşındaki oyuncu, ligde ve kupada yakalanan başarıda uyumlu çalışmanın önemli olduğunu vurgulayarak, "Evans ve Fofana ile oynayabildiğim için çok mutluyum, en önemli şey bu. Bazen maç kazanıyor olabilirsiniz, ama bu kadar mutlu olamazsınız. Birlikte oynamaktan mutlu olduğun kişilerle oynamak özel bir şey. Birbirimizden çok şey öğreniyoruz, harika bir ilişkimiz var ve bu şekilde devam etmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle bir süre sahalardan uzak kalan Çağlar Söyüncü, karantina sırasında oynamayı özlediğini söyledi.

Crystal Palace karşılaşmasında galibiyetin önemli olduğunu belirten Çağlar, "Tüm maçlarda olduğu gibi olduğu gibi, üç puanı alabilmek çok önemliydi. Ancak sezonun sonuna yaklaştığınızda, üç puan daha anlamlı hale geliyor." diye konuştu.

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