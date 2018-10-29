Leicester City kulübünün sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nın Cumartesi günkü helikopter kazasında öldüğü açıklandı
İngiltere Premier Ligi takımlarından Leicerster City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nın Cumartesi günü yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybettiği açıklandı. Takımın golcüsü Jamie Vardy, Srivaddhanaprabha için "Benim için sen bir efsanesin. Çok büyük bir kalbi olan inanılmaz bir adamsın. Her şey için teşekkürler" dedi.
29.10.2018 - 18:00 | Güncelleme:
İngiltere Premier Ligi takımlarından Leicerster City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nın Cumartesi günü TSİ 22.30 sıralarında yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybettiği açıklandı.
King Power Stadyumu önünden havalandıktan çok kısa bir süre sonra kontrolden çıkan helikopter düşmüş ve büyük bir patlamayla yanmaya başlamıştı.
Kulüp'ten yapılan açıklamalarda Leicester City'nin sahibi Srivaddhanaprabha'nın da kaza esnasında helikopterde olduğu belirtilmiş, ancak kazadan kurtulup kurtulmadığı konusunda bir açıklama yapılmamıştı.
Çok sayıda taraftar Leicester City'nin maçlarını oynadığı King Power stadyumu önüne gelerek hem çiçekler hem de takımın atkılarını bıraktı.
Leicester Emniyeti'nden yapılan açıklamada kazada hayatını kaybedenlerin isimleri açıklandı:
Leicester City'nin sahibi Vichai Srivaddhanaprabha
Srivaddhanaprabha'nın iki yardımcısı Nursara Suknamai ve Kaveporn Punpare
Pilot Eric Swaffer
Yardımcı pilot Izabela Roza Lechowicz
Leicester City kulübünden yapılan açıklamada ise "Bu tarif edilemez acı karşısında dualarımız Srivaddhanaprabha ailesi ve kazada yaşamını yitiren herkesin aileleriyle birlikte. " dendi.
Açıklamada Srivaddhanaprabha için 'nazik, cömert ve hayatını ailesine adamış bir kişiydi' deniyor ve "O'nun öncülüğünde Leicester City bir aile gibiydi. Bir aile olarak da yasımızı tutacağız. Bize miras bıraktığı vizyonu hayata geçirmek için çabalayacağız" ifadeleri yer alıyor.
Leicester City'nin Salı günü Southampton ile oynayacağı maç ise ileri bir tarihe ertelendi.
Leicester City kaptanı Wes Morgan, paylaştığı Twitter mesajında "Takımımızın sahibi ile ilgili gelen haberler karşısında tam anlamıyla yıkılmış durumdayız. Burada herkes tarafından çok sevilen bir kişiydi" dedi.
Takımın golcülerinden Jamie Vardy ise "Doğru kelimeleri seçmekte zorlanıyorum… Benim için sen bir efsanesin. Çok büyük bir kalbi olan inanılmaz bir adamsın. Leicester City Futbol Kulübü'nün de ruhusun. Her şey için teşekkürler" dedi.
Leicester City Emniyeti, kazayla ilgili bir soruşturma başlatmış durumda. Stadyumun çevresi ise hâlâ polis kordonunda tutuluyor.
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Leicester City kulübünün sahibi Vichai Srivaddhanaprabha'nın Cumartesi günkü helikopter kazasında öldüğü açıklandı/leicester-city-kulubunun-sahibi-vichai-srivaddhanaprabha-nin-cumartesi-gunku-helikopter-kazasinda-oldugu-aciklandi-21972072197207
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