Leicester City - West Ham United maçı heyecanı

İngiltere Premier Lig heyecanı devam ediyor. Leicester City, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü West Ham United takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:30. Leicester City 12 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken West Ham United 7 puanda ve 14. sırada. Leicester City son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi ile oynadı. West Ham United, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 122. İddaa'da Leicester City kazanır 1.85, berabere biter 3.00, West Ham United kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Leicester City önceki hafta Tottenham mücadelesinde 5-4 yenildi.

West Ham United ise Everton karşılaşmasında 3-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet alan Leicester City, 7 gol attı ve 5 gol yedi.

West Ham United, dış sahada 1 galibiyet, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda West Ham United 4 kez gol sevinci yaşadı, 9 kez topu ağlarında gördü.

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