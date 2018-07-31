Leiknir - Fram düellosu

Leiknir ve Fram, 31 Temmuz 2018 Salı günü İzlanda 1.Lig maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 22:15. 14 puanlı Leiknir 7. sırada bulunuyor, Fram 18 puana sahip ve 6. sırada. Leiknir son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Fram, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 411 kodlu maçı oynayanlar; Leiknir galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Fram galibiyet oranı 0.00.

Leiknir son haftadaki Grotta Seltjarnarnes müsabasında 2-1 kazandı.

Fram, Throttur Reykjavik karşılaşmaında 0-4 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Leiknir, 9 gol attı ve 7 gol yedi.

Fram, dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Fram 11 kez gol sevinci yaşadı, 10 kez topu ağlarında gördü.

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