Leiknir - Handknattleiksfelag rakamlar

İzlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Leiknir, 14 Ağustos 2018 Salı günü Handknattleiksfelag takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 21:00. 15 puanlı Leiknir 8. sırada bulunuyor, Handknattleiksfelag 32 puana sahip ve 2. sırada. Leiknir, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Handknattleiksfelag, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 422. İddaa'da Leiknir kazanır 3.30, berabere biter 3.10, Handknattleiksfelag kazanır 1.75 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Leiknir önceki hafta Grotta Seltjarnarnes mücadelesinde 2-1 kazandı.

Handknattleiksfelag ise Keflavik maçında 2-1 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alan Leiknir, 11 gol attı ve 9 gol yedi.

Handknattleiksfelag, dış sahada 4 galibiyet, 3 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Handknattleiksfelag 11 kez gol sevinci yaşadı, 5 kez topu ağlarında gördü.

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