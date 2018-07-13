Leiknir - Thor Akureyri maçı istatistikleri

İzlanda 1.Lig heyecanı devam ediyor. Leiknir, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü Thor Akureyri takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 19:00. 13 puanlı Leiknir 7. sırada bulunuyor, Thor Akureyri 20 puana sahip ve 4. sırada. Ev sahibi Leiknir, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Thor Akureyri son 5 mücadelede 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 174 kodlu maçı oynayanlar; Leiknir galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Thor Akureyri galibiyet oranı 0.00.

Leiknir son hafta oynanan Grotta Seltjarnarnes maçında 2-1 kazandı.

Thor Akureyri ise Leiknir Faskrudsfjordur karşılaşmasında 0-3 kazandı.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Leiknir, 9 gol attı ve 6 gol yedi.

Thor Akureyri, dış sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Thor Akureyri 11 kez gol sevinci yaşadı, 6 kez topu ağlarında gördü.