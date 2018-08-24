Leiknir - Vikingur Olafsvik karşılaşma önü

İzlanda 1.Lig maçında Leiknir ile Vikingur Olafsvik, 24 Ağustos 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 21:00. Leiknir 18 puana sahip olarak 7. sırada yer alırken Vikingur Olafsvik 32 puanda ve 5. sırada. Leiknir, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Vikingur Olafsvik, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 209 kodlu maçı oynayanlar; Leiknir galibiyet oranı 3.40, beraberlik oranı 3.30, Vikingur Olafsvik galibiyet oranı 1.65.

Leiknir son haftadaki Haukar müsabasında 2-3 kazandı.

Vikingur Olafsvik ise Akranes maçında 1-3 yenildi.

Leiknir, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Leiknir, kendi sahasında 11 gol attı, 11 gol yedi.

Vikingur Olafsvik ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Vikingur Olafsvik, 11 gol atarken 6 gol yedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ