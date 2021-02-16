Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı bu akşam başlıyor. Devler liginde haftanın en dikkat çeken maçlarından biri olan Leipzig Liverpool maçı saat 23:00'de başlayacak...
LEIPZIG LIVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçına sahne olacak Leipzig Liverpool maçı bu akşam 23.00'de başlayacak ve beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Leipzig: Gulácsi - Klostermann, Upamecano, Orban - Mukiele, Sabitzer, Kampl, Angeliño - Olmo, Nkunku, Poulsen.
Liverpool: Alisson; Alexander-Arnold, Ozan Kabak, Henderson, Robertson; Thiago, Wijnaldum, Jones; Salah, Firmino, Mane
YORUMLAR