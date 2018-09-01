Leixoes - Farense maçı rakamları

Portekiz 2.Lig heyecanı devam ediyor. Leixoes, 02 Eylül 2018 Pazar günü Farense takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 18:00. Maç öncesi Leixoes 3 puanla 12. sırada, Farense 7 puanla 3. sırada bulunuyor. Leixoes, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Farense, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 685 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Leixoes kazanırsa 1.80, beraberlik çıkarsa 2.90, Farense sahadan galip ayrılırsa 3.30 oranını elde edecekler.

Leixoes önceki hafta Oliveirense mücadelesinde 1-2 kazandı.

Farense, Gil Vicente karşılaşmaında 2-3 kazandı.

Kendi sahasında 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Leixoes, 0 gol attı ve 1 gol yedi.

Farense, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet elde etti. Farense, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 1 kez topu kendi kalesinde gördü.

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