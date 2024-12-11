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        Haberler Müzik 'Âlem', müzikseverlerin karşısında

        'Âlem', müzikseverlerin karşısında

        Hacibab'ın, yeni teklisi 'Âlem' müzikseverlerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.12.2024 - 23:25 Güncelleme: 11.12.2024 - 23:25
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        Hacibab, yeni teklisi 'Âlem' ile müzikseverlerin karşısında.

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        Yayımladığı ilk tekliyle kısa sürede dikkat çeken şarkıcı, 'Âlem'de hız kadar dayanıklılığın da önemine değiniyor.

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        'Âlem'de; asker düşleri, uzun yollarda tır şöförleri, evinde duramayanlar ve 2'nci derece yanık tedavilerinde uygulanacak yöntemler var.
        'Âlem', Balbazar Records aracılığıyla yayına girdi.

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