Erhan Kaan Adıgüzel ekadiguzel@cyh.com.tr

Galatasaray’ın evinde Yeni Malatya’ya karşı yaptığı mücadelede sakatlanan Mario Lemina’nın tedavisi sürüyor. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; 3-4 hafta sakatlandığı belirtilen ve derbide de forma giyemeyen Gabonlu orta saha, Gençlerbirliği önünde de sahaya çıkamayacak. Yıldız oyuncunun, Aslan’ın bir sonraki hafta çıkacağı zorlu Sivas deplasmanına yetiştirilmeye yoğun bir şekilde çalışıldığı bildirildi.