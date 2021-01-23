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Lenf kanserine koronavirüs umudu

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve her geçen gün farklı bir yönü keşfedilen koronavirüs, bu kez lenfoma hastalarına umut oldu. İngiltere'de yayınlanan bir makalede, koronavirüsle mücadele eden hücrelerin, lenf kanseri hücrelerini yok ettiği kaleme alındı. Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serdar Turhal, "Bu çalışma, kanser hastalarına yeni bir umut ışığı oldu" dedi

Lenf kanserine koronavirüs umudu! Kendiliğinden iyileşti - Haberler
Kansere koronavirüs umudu
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DHA

İngiltere'de yayınlanan bir makalede, lenfoma tanısı konulan 61 yaşındaki bir hastanın, Covid-19´a yakalanması ve koronavirüs tedavisi sonrası kanseri yendiğinin belirlenmesi kaleme alındı. Hastanın, Covid-19 tedavisi sürecinde kortizon almadığı ve lenfoma tedavisine de başlanmadığı anlatılan makalede, yaklaşık 4 aylık süreç sonrası kişinin lenf kanserini de tamamen yendiği ifade edildi. Bilim insanları ise koronavirüsle savaşması için güçlendirilen bağışıklık sisteminin, aynı zamanda kanserli hücrelere saldırdığını ve onları da etkisiz hale getirdiği üzerinde duruyor.

"KANSERLİ BÖLGE KENDİLİĞİNDEN İYİLEŞTİ"

Türk Tıbbi Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serdar Turhal, "Bugünlerde koronavirüs hastalığıyla ilgili her türlü bilgi onkoloji doktorları olarak bizimde ilgimizi çekiyor. Yakın zamanda İngiltere´de lenf kanseri teşhisi konulan ve sonrasında koronavirüse yakalanarak tedavi edilen yaşlı bir kişide, kansere ilişkin tedavi uygulanmamasına rağmen kanserli bölgenin kendiliğinden iyileştiği rapor edildi. Bu gözlemlerin arkası gelecek olursa koronavirüsle mücadele kapsamında geliştirilen bağışıklık sisteminin bazı tümörlerle mücadele etmesi ve onları yok etmesi kanser hastalarına yeni bir umut ışığı oldu" dedi.

"MANİPÜLE EDİLMESİ KOLAY BİR HASTALIK"

Lenf kanserlerinin diğer kanser türlerine göre daha kolay tedavi edilebildiğini dile getiren Prof. Dr. Turhal, "Lenfoma tümör hücrelerinin yüzeyindeki belirteçler değişken olmayan tümör türüdür. Vücudun güçlenen bağışıklık sisteminin, sabit tümör hücrelerine karşı başarılı olma ihtimali daha yüksektir. Koronavirüsle etkin mücadele için geliştirilen bağışıklık sistemi, benzer bir şekilde lenfoma kanserine de etki ediyor olması ihtimalini doğurur. Daha sık gördüğümüz akciğer, kalın bağırsak ve meme kanseri gibi hastalıklarının bazılarında da koronavirüs hastalığına karşı geliştirilen bağışıklığın etkili olmasını ümit etmek istiyoruz" diye konuştu.

"DİĞER KANSER TÜRLERİ İÇİN AYNI DURUM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Türkiye´de kalın bağırsak, akciğer ve meme kanseri gibi türlerin daha sık görüldüğüne işaret eden Prof. Dr. Serdar Turhal, "Bağışıklık sisteminin tümör hücrelerine etki edebilmesi için tümör hücrelerinin hepsinin birbirine benziyor olması gerekiyor. Sık rastlanılan akciğer, kalın bağırsak ve meme kanserinde tümör hücreleri birbirine çok benzemez. Koronavirüse karşı geliştirilen bağışıklık sistemi bu tür kanser türlerinde başarılı olma ihtimali daha düşüktür. Bu konuda gözlemlerimize devam ediyoruz" diye konuştu.

COVID-19'A YAKALANAN KANSER HASTALARININ ÖLÜM ORANI TÜRKİYEDE DAHA DÜŞÜK

Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde Türkiye´de kanser tanısı konulan ve koronavirüse de yakalanan 1523 hastanın tedavi süreçlerini yakından izlediklerini anlatan Prof. Dr. Serdar Turhal, "Bu hastalar aktif tedavi alan hastalarımızdı. Çin ve İtalya´da kanser teşhisi konuldıktan sonra koronavirüse yakalananların ölüm oranları yüzde 40´lar ile telaffuz edilirken Türkiye´de ise bu oran yüzde 5´lerde kaldı" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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