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Lenovo Tenerife: 78 - TOFAŞ: 77 | MAÇ SONUCU

TOFAŞ Erkek Basketbol Takımı, FIBA Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında konuk olduğu İspanya ekibi Lenovo Tenerife'ye 78-77 yenildi.

Lenovo Tenerife: 78 - TOFAŞ: 77 | MAÇ SONUCU

Santiago Martin Arena'da oynanan mücadelenin ilk çeyreğini 31-17 önde bitiren ev sahibi ekip, devre arasına 47-33 üstün gitti.

TOFAŞ, ikinci devrede farkı kapatsa da üçüncü periyodu 66-57 önde geçen Lenovo Tenerife, karşılaşmadan 78-77 galip ayrıldı.

İspanya ekibinde Sasu Salin 27, Giorgi Shermadini 17 sayı attı. TOFAŞ'ta Elgin Cook, Pako Cruz ve Eigirdas Zukauskas 14'er sayı kaydetti.

Karşılaşmanın rövanşı, 12 Nisan'da Bursa'da oynanacak. Gerekmesi halinde üçüncü maç ise 19 Nisan'da İspanya'da yapılacak.

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