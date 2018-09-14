Lens - Sochaux maçı öncesi rakamlar

Fransa Ligue 2 maçında Lens ile Sochaux, 15 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 16:00. Lens 12 puana sahip olarak 4. sırada yer alırken Sochaux 9 puanda ve 9. sırada. Lens, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sochaux son 5 mücadelede 0 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 341. İddaa'da Lens kazanır 1.70, berabere biter 3.10, Sochaux kazanır 3.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.50, üst oranı 1.85. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Lens önceki hafta Auxerre mücadelesinde 2-1 kazandı.

Sochaux, Bourg-Peronnas karşılaşmaında 2-1 yenildi.

Lens, evinde 2 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 0 gol yedi.

Sochaux ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sochaux, 3 gol atarken 4 gol yedi.

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