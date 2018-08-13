Öne Çıkanlar
Jeremain Lens
Futbol
Haberler > Futbol > Lens'ten sakatlık açıklaması - Beşiktaş haberleri

Jeremain Lens: Sakatlığım ciddi gözükmüyor

Beşiktaş'ın yıldız futbolcuları Pepe ve Jeremain Lens, Süper Lig'in ilk haftasında 2-1 kazandıkları Akhisarspor karşılaşmasını değerlendirdiler. Lens, maç sonrası yaptığı açıklamada sakatlığının ciddi olmadığını söyledi

13 Ağustos 2018 Pazartesi, 00:54:20 | Güncelleme:

Beşiktaş, Süper Lig'e Akhisarspor galibiyetiyle başladı.

3 puanı 2-1'lik skorla alan Beşiktaş'ta ilk golü atan Pepe ve 2. golün asistini yapan Jeremain Lens maç sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. 

Jeremain Lens "Sakatlığım çok ciddi gibi gözükmüyor. Geçen yıl, en iyi sezonum değildi. Daha iyi performans göstermek için çok çalışıyorum. Umarım bu sezon daha iyi geçecek. Geçen sezon da iyi çalışmıştım, ama demek ki daha sıkı çalışmak gerekiyor. Umarım bu sezon başarılı olabilirim." diye konuştu.

Geçen sezon da Beşiktaş'ın ilk golünün hatırlatılması üzerine Pepe "İyi işaretler bunlar. Gol atmam da güzel. Geçen sene de gol atmıştım. Umarım geçen seneden daha fazla gol atmak isterim.  Her gün sıkı çalışıyorum. Takıma faydalı olmak ve taraftarların beklentisini karşılamak için. Golüm önemliydi, işe yaradığı için mutluyum" dedi. 

Spor Toto Süper Lig'de sezonun ilk haftasında Akhisarspor'u 2-1 yenen Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Pepe, galibiyetle başlamanın önemli olduğunu söyledi.

Siyah-beyazlı ekibin maçtaki ilk golüne imza atan Pepe, karşılaşmanın ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Önemli olan bugün maçı kazanmaktı. Biz buna Portekiz'de 'sağ ayakla başladık' deriz. Bugün lige sağ ayakla başladık. Önemli olan takımın galibiyetiydi." diye konuştu.

Saha zemininin istedikleri oyunu sergilemelerine izin vermediğini vurgulayan siyah-beyazlı futbolcu, "Üç gün önce çok önemli bir ön eleme maçı oynadık. Tabii ki biraz yorgunluk vardı. Saha ve zemin şartları da çok fazla oynamanıza izin vermiyor. Önemli olan takımın gösterdiği kazanma ruhuydu." ifadelerini kullandı.

"NECİP BUGÜN TOP KAPMADA SAHANIN EN İYİSİYDİ"

Pepe, savunmanın göbeğinde beraber oynadığı Necip Uysal'ın yaptığı hataya rağmen sahanın en iyilerinden biri olduğunu söyledi.

Akhisarspor maçında zeminin kendilerine yardımcı olmadığını ifade eden Pepe, "Necip bugün hata yapmış olabilir ama bence sahanın en iyilerindendi. Necip bugün top kapmada sahanın en iyisiydi herhalde." değerlendirmesinde bulundu.

Domagoj Vida ve Beşiktaş'ın yeni transferi Enzo Roco ile ilgili de konuşan Pepe şunları kaydetti:

"Roco'nun gelmesi iyi, ne kadar kaliteli futbolcu aramıza katılırsa o kadar iyi. Vida'nın durumu şu anda belirsiz, ne olacağını bilmiyoruz. O da kendi hayatı ve ailesi için en iyisini seçecektir. Beşiktaş her zaman olduğu gibi şampiyonluk için oynayacak ve bir şekilde yoluna devam edecektir."

 

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
* Yorum Kurallarını okumak İçin Tıklayınız!
Yorumlar 0
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER
Puan Durumu
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.