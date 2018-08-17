Lens - Troyes düellosu

Fransa Ligue 2 heyecanı devam ediyor. Lens, 18 Ağustos 2018 Cumartesi günü Troyes takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 16:00. Maç öncesi Lens 9 puanla 2. sırada, Troyes 3 puanla 15. sırada bulunuyor. Lens, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Troyes son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 279. İddaa'da Lens kazanır 1.65, berabere biter 3.10, Troyes kazanır 3.75 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.40, üst oranı 2.05. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.80, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.55.

Lens önceki hafta Troyes mücadelesinde 1-0 kazandı.

Troyes, Lens karşılaşmaında 1-0 yenildi.

Lens, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 1 gol atıp 0 gol yedi.

Troyes, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Troyes 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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