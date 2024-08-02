Leon Marchand, Michael Phelps'in rekorunu kırdı!

🏆 BİR OLİMPİYAT REKORU DAHA! 🏆



🇫🇷 LEON MARCHAND TARİH YAZIYOR! 🥇



🏊 Erkekler 200m bireysel karışık finalinde yarışan Leon Marchand, bir kez daha Michael Phelps'e ait bir Olimpiyat rekorunu kırdı ve 1.54.06 ile altın madalyanın sahibi oldu.pic.twitter.com/rRl7sjxu3a