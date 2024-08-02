Leon Marchand, Michael Phelps'in rekorunu kırdı!
Yüzmede erkekler 200 metre bireysel karışık stilde Fransız Leon Marchand, Michael Phelps'e ait olan olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yüzme branşı erkekler 200 metre bireysel karışık kategoride finaller yapıldı.
Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Fransız yüzücü Leon Marchand, 1 dakika 54 saniye 6 saliselik süresiyle, ABD'li ünlü yüzücü Michael Phelps'in Pekin 2008 Olimpiyat Oyunları'nda 1 dakika 54 saniye 23 saliseyle kırdığı olimpiyat rekorunun yeni sahibi olarak altın madalya aldı.
Büyük Britanyalı Duncan Scott, 1 dakika 55 saniye 31 saliseyle gümüş madalya kazanırken, Çinli yüzücü Shun Wang ise 1 dakika 56 saniyelik derecesiyle bronz madalyaya uzandı.