Leon - Mineros de Zacatecas düellosu

Meksika Kupa MX Apertura Grup 3 heyecanı devam ediyor. Leon, 15 Ağustos 2018 Çarşamba günü Mineros de Zacatecas takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 03:00. 3 puanlı Leon 1. sırada bulunuyor, Mineros de Zacatecas 3 puana sahip ve 3. sırada. Leon, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Mineros de Zacatecas son 5 mücadelede 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 497 kodlu maçı oynayanlar; Leon galibiyet oranı 1.40, beraberlik oranı 3.50, Mineros de Zacatecas galibiyet oranı 5.00. 2.5 gol altının oranı 2.05, 2.5 gol üstünün oranı 1.40. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Leon son haftadaki Monarcas Morelia müsabasında 3-3 berabere kaldı.

Mineros de Zacatecas ise Necaxa maçında 2-2 berabere kaldı.

Leon, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyet yaşadı ve 2 gol atıp 1 gol yedi.

Mineros de Zacatecas, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Mineros de Zacatecas, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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