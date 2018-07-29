Leon - Monterrey sahaya çıkıyor

Leon ve Monterrey, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü Meksika Liga MX Apertura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 04:00. Ev sahibi Leon, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Monterrey, geride kalan 5 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 578 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Leon kazanırsa 2.90, beraberlik çıkarsa 3.00, Monterrey sahadan galip ayrılırsa 1.90 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.30, karşılıklı gol yok 2.05 oranını kazandıracak.

Leon son haftadaki Guadalajara müsabasında 0-2 yenildi.

Monterrey, Tigres UANL karşılaşmaında 2-0 kazandı.

Monterrey, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Monterrey 1 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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