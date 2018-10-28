Leon - Puebla rakamlar

Leon ve Puebla, 29 Ekim 2018 Pazartesi günü Meksika Liga MX Apertura maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 04:00. Leon 16 puana sahip olarak 11. sırada yer alırken Puebla 15 puanda ve 14. sırada. Leon son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Puebla son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 596 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Leon kazanırsa 1.55, beraberlik çıkarsa 3.35, Puebla sahadan galip ayrılırsa 3.95 oranını elde edecekler. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Leon son haftadaki UNAM (Pumas) müsabasında 3-0 kazandı.

Puebla, Monterrey karşılaşmaında 1-3 kazandı.

Leon, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 4 mağlubiyet aldı. Leon, kendi sahasında 8 gol attı, 7 gol yedi.

Puebla, dış sahada 1 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Puebla 5 kez gol sevinci yaşadı, 13 kez topu ağlarında gördü.

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