Leon - Queretaro düellosu

Leon ve Queretaro, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Meksika Liga MX Apertura maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 03:00. Maç öncesi Leon 1 puanla 16. sırada, Queretaro 4 puanla 11. sırada bulunuyor. Ev sahibi Leon, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Queretaro son 5 mücadelede 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 499 kodlu maçı oynayanlar; Leon galibiyet oranı 1.65, beraberlik oranı 3.20, Queretaro galibiyet oranı 3.60. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.65.

Leon önceki hafta Queretaro mücadelesinde 0-0 berabere kaldı.

Queretaro, Leon karşılaşmaında 0-0 berabere kaldı.

Leon, evinde 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 0 gol atıp 2 gol yedi.

Queretaro, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Queretaro, deplasmanda 1 kez ağları sarsarken, 2 kez topu kendi kalesinde gördü.

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