Leon - UNAM (Pumas) rakamlar

Meksika Liga MX Apertura maçında Leon ile UNAM (Pumas), 02 Eylül 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 03:00. 10 puanlı Leon 11. sırada bulunuyor, UNAM (Pumas) 11 puana sahip ve 6. sırada. Leon, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. UNAM (Pumas), son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 570 kodlu maçı oynayanlar; Leon galibiyet oranı 1.75, beraberlik oranı 3.00, UNAM (Pumas) galibiyet oranı 3.40. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Leon önceki hafta UNAM (Pumas) mücadelesinde 3-0 kazandı.

UNAM (Pumas) ise Leon maçında 3-0 yenildi.

Kendi sahasında 2 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Leon, 6 gol attı ve 2 gol yedi.

UNAM (Pumas), deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. UNAM (Pumas), deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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